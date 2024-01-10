Как стать кофейным гуру в России. История предпринимателя из Екатеринбурга

Индустрия кофе в России зародилась всего 20 лет назад, но уже сегодня кофейню можно встретить на каждом шагу, а спешелти-культура (употребление кофе специальной обжарки из зерна высшего сорта без дефектов) стремительно развивается.
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