В польском городе Легница будет сформирован четвертый батальон 16-й Нижнесилезской бригады территориальной обороны

Польские власти продолжают политику тотальной милитаризации страны, объясняя необходимость ее проведения тем, что после победы над украинской армией Россия всенепременно двинется дальше и нападет как минимум на Прибалтийский страны, ну и, естественно, на Польшу.
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