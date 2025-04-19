Благодаря нацпроекту в Татарстане более 600 предприятий повысят производительность труда

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Свыше 600 предприятий в Татарстане станут участниками федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» к 2030 году.
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