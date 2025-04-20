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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» на 4 очка отстает от «Барселоны» за 6 туров до конца Ла Лиги. Команды сыграют в класико 11 мая

Команда Карло Анчелотти одолела «Атлетик» (1:0) в 32-м туре Ла Лиги. «Барселона» днем ранее обыграла «Сельту» (4:3).

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