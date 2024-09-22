Ковролин в блиндажах и банька из ДСП: как устроен быт солдат «за ленточкой»

Как устроен быт солдат «за ленточкой», часто ли спят, чем лечатся, да и вообще всё ли у них в порядке вдали от дома? Такими вопросами озадачены все гражданские, чьи друзья и родные служат в зоне проведения СВО.
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