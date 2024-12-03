В Смоленской области поймали браконьера

Его задержали по горячим следам. Подробностями поделились в ОГКУ «Смолоблохотуправление». В Краснинском районе старший государственный охотничий инспектор во время рейда обнаружил место незаконной охоты на самца и самку лося.
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