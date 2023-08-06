5 западных компаний, которые ушли из России

Надежда

Меня умиляет поведение ИКЕА. По приказу заокеанских хозяев, вроде как, "ушли", но теперь предложения товаров из ИКЕА поступают через рекламу. Через Яндекс-маркет, пожалуйста, полный каталог, что хотите, на выбор!)) А столько было пафосу и "хлопаний дверью"!)) ☺️)