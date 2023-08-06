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5 западных компаний, которые ушли из России

5 западных компаний, которые ушли из России

Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, как крупные западные производители банкротятся и разоряются после того, как уходят с российского рынка.

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Комментарии
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Александр
Так идиотам и надо.
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10 час.
Надежда
Меня умиляет поведение ИКЕА. По приказу заокеанских хозяев, вроде как, &quot;ушли&quot;, но теперь предложения товаров из ИКЕА поступают через рекламу. Через Яндекс-маркет, пожалуйста, полный каталог, что хотите, на выбор!)) А столько было пафосу и &quot;хлопаний дверью&quot;!)) ☺️)
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4 мин.

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