Мощные взрывы прогремели на территории Украины

В ряде областей Украины утром 26 сентября на фоне воздушной тревоги погремели взрывы. Взрывы слышны в городе Староконстантинов Хмельницкой области, на окраине которого расположен военный аэродром, пишет РИА Новости.
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