Приют под Волгоградом забрал из невыносимых условий медведя Саню

Как рассказали корреспонденту ГлагоL в Волгограде Ивану Илюхину экоактивисты, за решетку мишку на потеху отдыхающим посадили совсем малюткой фото: приют для животных «Дино», Волгоград Медведь Саня справил новоселье в просторном 200-метровом вольере в приюте для животных «Дино» под Волгоградом.