Антонов: сплоченность россиян особенно актуальна

Сплоченность россиян особенно актуальна в условиях украинского конфликта, когда весь коллективный запад выступает против нашей страны, заявил в поздравлении с Днем народного единства посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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