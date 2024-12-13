Никакого "рождественского перемирия": Генерал Соболев отверг инициативу премьера Венгрии Орбана

Премьер Венгрии Орбан выразил надежду на рождественское перемирие между Россией и Украиной. "Сейчас любая остановка боевых действий будет только на руку ВСУ, которые довооружатся и укомплектуют свои части", - объяснил генерал Соболев.
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