«Про СВО, про наших ребят»: политологи дали прогноз по прямой линии с Путиным

Прямая линия Владимира Путина пройдет 19 декабря. Опрошенные «ФедералПресс» политологи считают, что ее формат будет построен в духе доверительного общения с россиянами с акцентом на региональные проблемы.
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