Культурология.рф
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культурология.рф

62 подписчика

Шоу-бизнес: Неразрывная связь с Литвиновой и тайные романы Земфиры: Где и как живет певица в свои 50

Шоу-бизнес: Неразрывная связь с Литвиновой и тайные романы Земфиры: Где и как живет певица в свои 50

Земфира - феномен российской культуры, вышедший далеко за рамки музыки. Статус иностранного агента, присвоенный Минюстом РФ, ликвидация ИП, смена места жительства и отсутствие концертной деятельности в России с 2022 года – всё это о ней.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым