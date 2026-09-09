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Отказ от званий, разбитые камеры и 40 лет с последней любовью Высоцкого: правила жизни Леонида Ярмольника

Отказ от званий, разбитые камеры и 40 лет с последней любовью Высоцкого: правила жизни Леонида Ярмольника

Леонид Ярмольник — один из самых узнаваемых и бескомпромиссных артистов нашей сцены и кинематографа. Он легко мог бы собрать полный комплект официальных званий и годами вести развлекательные телешоу.

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