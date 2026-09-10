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К условной смертной казни приговорен еще один чиновник в Китае

К условной смертной казни приговорен еще один чиновник в Китае

Бывшего губернатора провинции Шаньси Цзинь Сянцзюня приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года за получение взяток на сумму более 148 млн юаней ($22 млн), сообщает 10 сентября интернет-издание ekd.

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