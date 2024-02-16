Расчеты Д-30 отразили атаку штурмовых отрядов врага на Купянском направлении

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 отразили атаку штурмовых отрядов противника на Купянском направлении. Кадры боевой работы артиллерийского подразделения российской группировки «Запад» публикует Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии