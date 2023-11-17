Астраханский губернатор ходатайствовал о награждении спасателей за эвакуацию дома

Глава региона Игорь Бабушкин во время оперативного штаба, собранного в экстренном порядке после частичного обрушения дома на площади Вокзальной, обратился к заместителю министра МЧС России Анатолию Супруновскому.
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