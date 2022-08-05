Пользователи соцсетей и мессенджеров могут остаться без объявлений

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT считает, что действующая редакция поправок к закону «О рекламе» затронет в том числе и социальные сети, функционал которых будет «существенно урезан», пишет «Ъ».
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT считает, что действующая редакция поправок к закону «О рекламе» затронет в том числе и социальные сети, функционал которых будет «существенно урезан», пишет «Ъ».
Свежие комментарии