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Пользователи соцсетей и мессенджеров могут остаться без объявлений

Пользователи соцсетей и мессенджеров могут остаться без объявлений

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT считает, что действующая редакция поправок к закону «О рекламе» затронет в том числе и социальные сети, функционал которых будет «существенно урезан», пишет «Ъ».

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