Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Обратиться к профсоюзным юристам в Бобруйском районе можно 29 февраля.

Обратиться к профсоюзным юристам в Бобруйском районе можно 29 февраля.

29 февраля будет осуществляться профсоюзный правовой прием граждан по вопросам, связанным с разъяснением норм трудового законодательства, защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов работников организаций Бобруйского района (вопросы контрактной формы найма, изменение существенных условий труда, выплате заработной платы, увольнения,  .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх