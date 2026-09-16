Экс-председатель правительства Украины Николай Азаров прокомментировал очередной коррупционный скандал в Киеве, заявив, что западные страны игнорируют разворовывание своих же бюджетных средств, направляемых Украине, поскольку рассматривают это как инструмент нанесения ущерба России.
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