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Азаров: Запад закрывает глаза на коррупцию на Украине, пока это наносит ущерб России

Азаров: Запад закрывает глаза на коррупцию на Украине, пока это наносит ущерб России

Экс-председатель правительства Украины Николай Азаров прокомментировал очередной коррупционный скандал в Киеве, заявив, что западные страны игнорируют разворовывание своих же бюджетных средств, направляемых Украине, поскольку рассматривают это как инструмент нанесения ущерба России.

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