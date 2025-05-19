У экс-президента США Байдена обнаружили агрессивный рак простаты

Несмотря на серьёзность диагноза, опухоль оказалась чувствительной к гормонам и лечение возможно.Бывший президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден столкнулся с серьёзным диагнозом - у него обнаружили агрессивную форму рака предстательной железы.
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