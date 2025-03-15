Посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly сделал невероятный снимок солнечного затмения с Луны

Лунный аппарат Blue Ghost компании Firefly сделал великолепную фотографию солнечного затмения с Луны, при котором Земля закрывает большую часть Солнца, оставляя лишь так называемый эффект бриллиантового кольца.
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