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Царьград

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Более 600 россиян проголосовали в Армении на выборах в Госдуму

Более 600 россиян проголосовали в Армении на выборах в Госдуму

В Ереване и Гюмри продолжается голосование на выборах в Государственную Думу IX созыва. По сведениям пресс-секретаря российского посольства в Армении Дмитрия Данилова, к 10:00 в республике проголосовали более 600 граждан РФ.

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