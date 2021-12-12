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На что обратить внимание при покупке смартфона для фото- и видеосъемки

На что обратить внимание при покупке смартфона для фото- и видеосъемки

В процессе выбора смартфона с хорошей камерой не стоит опираться только на число мегапикселей. Какие модули являются важными в камере смартфона, на какие параметры стоит обратить внимание и за что не стоит переплачивать - в материале "Газеты.

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