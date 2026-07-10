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Гергиев опроверг госпитализацию

Гергиев опроверг госпитализацию

Народный артист Российской Федерации, дирижер Валерий Гергиев выступил с опровержением информации о своей экстренной госпитализации, которая ранее была распространена несколькими средствами массовой информации.

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