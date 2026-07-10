Гергиев опроверг госпитализацию

Народный артист Российской Федерации, дирижер Валерий Гергиев выступил с опровержением информации о своей экстренной госпитализации, которая ранее была распространена несколькими средствами массовой информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии