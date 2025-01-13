Пятерых участников СВО из Крыма вернули из плена в 2024 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Пятеро участников специальной военной операции на Украине из числа жителей Республики Крым возвращены из украинского плена в 2024 году, сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт.