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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Урала» о Гончаренко: «Расставаться из-за нескольких проигранных матчей – неправильно. Он хороший тренер, будет работать и исправлять ситуацию»

Вчера екатеринбургский клуб дома уступил «Зениту» (1:4), до этого были выездные поражения от «Ахмата» (0:1), «Локомотива» (0:2) и «Пари НН» (0:1).

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