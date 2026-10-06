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Мужик в метро дал «леща» мигранту, который пил, кричал и угрожал ему. Мигрант заорал:«Менты! Идите сюда!» Полиция пришла и... увела дебошира

Мужик в метро дал «леща» мигранту, который пил, кричал и угрожал ему. Мигрант заорал:«Менты! Идите сюда!» Полиция пришла и... увела дебошира

Обычное утро в московском метро внезапно превратилось для невоспитанного мигранта в настоящий урок поведения в общественном месте.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей
Сергей

Вывели, "ценного специалиста", как "ценного свидетеля". Потом изучат камеры и посадят мужика, а "ценный специалист" и впрямь потерпевшим окажется. Не верится мне в хороший для мужика исход. Плов и дружбанародность рулят.

Профиль пользователя Константин Болдырев
Константин Болдырев

Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!

Профиль пользователя Оксана
Оксана

Наверное какой то новый актер или певец еще неизвестный широкой публике. Подучится, станет воспитанным и тоже сможет собрать миллион долларов себе, как взнос благотворительности предателей и убийц