Автомобиль «Ауди» вспыхнул на трассе «Кола» в Карелии

Водитель заметил дым, позвонил спасателям и сам принялся спасать свою машину Ночью 19 марта на пульт Единой службы спасения поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле на федеральной трассе «Кола».
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