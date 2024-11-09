Ирина Аллегрова пообещала вернуться на сцену

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Новости дня за сегодня сообщают о том, что Ирина Аллегрова, спустя три месяца после выступления на «Новой волне», неожиданно появилась на творческом вечере Константина Губина в Кремлевском дворце.