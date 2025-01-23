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Чит ил агентларыннан көләр өчен язмалар әзерләгән Җәмилә хәзер үзе өчен борчыла

Чит ил агентларыннан көләр өчен язмалар әзерләгән Җәмилә хәзер үзе өчен борчыла

Казан журналисты Җәмилә Садриев үзенең шаяртуын көч структуралары аңламас дип борчыла башлаган. Соңгы елларда Россиядә чит ил агентлары дип табылган берничә басмада Асия Несоевая дигән журналистның язмасы чыкты.

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