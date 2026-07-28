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Наш потерянный мир

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Европе готовят «необратимый» переход к обороне без ядерного оружия

Европе готовят «необратимый» переход к обороне без ядерного оружия

Министерство обороны США объявило о начале обзора размещения американских войск в Европе. Основная задача — повысить эффективность контингента и пересмотреть баланс ответственности внутри НАТО, заявил заместитель военного министра по политическим делам Элбридж Колби.

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