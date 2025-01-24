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Посол России в Минске опроверг предположения о предвзятости выборов

Посол России в Минске опроверг предположения о предвзятости выборов

Посол России в Белоруссии заявил, что отсутствуют основания утверждать закрытость президентских выборов в стране и предопределенность их результатов.

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