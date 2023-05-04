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Зеленые зоны в Екатеринбурге могут исчезнуть из-за неразберихи с землей

Зеленые зоны в Екатеринбурге могут исчезнуть из-за неразберихи с землей

Жители екатеринбургского микрорайона Широкая Речка уже несколько месяцев пишут обращения во все инстанции, от местной прокуратуры до Кремля, с призывом сохранить Круглый лес - зеленый островок правильной округлой формы на юго-западе мегаполиса.

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