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МАРФИНО

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  • Сергей Oблезов
    В Марфино, но не как не  в Марфине, грамотеи дети ЭГЕ!В Марфине от снег...

Сергей Собянин одобрил два проекта КРТ на юго-западе и севере Москвы

Сергей Собянин одобрил два проекта КРТ на юго-западе и севере Москвы

В целом в столице одобрены и реализуются 70 проектов КРТ В официальном телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в районах Ясенево (ЮЗАО) и Восточное Дегунино (САО) города Москвы реализуют проекты комплексного развития территорий.

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