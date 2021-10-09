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В Турции задержали два рейса с россиянами

В Турции задержали два рейса с россиянами

На турецком курорте Анталья задержаны два авиарейса с российскими гражданами на борту. Об этом сообщили в генконсульстве РФ.

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