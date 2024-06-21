2 любительницы сэлфи забрались внутрь радиоактивного «Ковша гибели» в Припяти, для того чтобы сделать фото

Добавлю. Будущие лысенькие дебилки. Правда аппарат на фото показывает 0,54 микрозиверов в час, но это на удалении. Мы там были в 12-м так рядом с ковшом мой дозиметр СОЭКС 01М NEO показал аж 82!!

лл

лина любимцева

Мой троюродный брат Олег пошел добровольцем ликвидатором на АЭС... ЧТО сейчас с ним, ничего не знаю... Связи нет, живет на Украине....Только молюсь за него... А его родной брат Володя пошел добровольцем ликвидатором после землетрясения в Спитаке, Армения. Вначале разбирал там завалы, вытаскивал людей из-под них, а потом несколько лет отстраивал здания... Вот ТАКИЕ у меня братья-герои.... ЛЮБЛЮ своих братиков и желаю им всего самого наилучшего...