На окраине Припяти, в Рыжем лесу, есть место, куда сталкеры обычно не водят группы. Здесь лежит гидравлический грейфер, прозванный «Ковшом гибели».
2 любительницы сэлфи забрались внутрь радиоактивного «Ковша гибели» в Припяти, для того чтобы сделать фото
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Добавлю. Будущие лысенькие дебилки. Правда аппарат на фото показывает 0,54 микрозиверов в час, но это на удалении. Мы там были в 12-м так рядом с ковшом мой дозиметр СОЭКС 01М NEO показал аж 82!!
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9 час.
LD
Leon Dan
Как раз нужное место приложили - чтобы таких дур больше не появлялось.
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9 час.
лл
лина любимцева
Мой троюродный брат Олег пошел добровольцем ликвидатором на АЭС... ЧТО сейчас с ним, ничего не знаю... Связи нет, живет на Украине....Только молюсь за него... А его родной брат Володя пошел добровольцем ликвидатором после землетрясения в Спитаке, Армения. Вначале разбирал там завалы, вытаскивал людей из-под них, а потом несколько лет отстраивал здания... Вот ТАКИЕ у меня братья-герои.... ЛЮБЛЮ своих братиков и желаю им всего самого наилучшего...
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7 час.
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