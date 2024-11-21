Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: +18°, дождь• Севастополь: +17°, дождь• Ялта: +16°, дождь• Алушта: +16°, дождь• Евпатория: +17°, дождь• Саки: +17°, дождь• Бахчисарай: +16°, дождь• Джанкой: +18°, дождь• Судак: +16°, дождь• Феодосия: +17°, дождь• Керчь: +1.
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