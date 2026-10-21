Саудовская Аравия: Рейсы были задержаны или изменены в международном аэропорту имени короля Фахда Даммама (DMM/OEDF) по состоянию на раннее утро после того, как один человек был убит и восемь других были ранены в результате ракетной атаки ночью 21-22 октября.
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