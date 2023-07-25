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Турецким судам запрещен проход под мостом

Турецким судам запрещен проход под мостом

"Ибо неча." Наши жгут. Сначала их курорты стали "опасными", потом фруктовая муха вылезла, теперь следы тетрила "нашли" в трюме.

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Комментарии
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Евгений Маркович
а зачем в одной статье четыре раза одно и то же сообщение? чтобы заучили наизусть? вот только в одном месте ранее судно было в порту Килия, в другом месте - Тузла. Ни того ни другого не слышал (могу и ошибиться в написании (обязуюсь посмотреть на карте). А еще ранее в этих &quot;юмористических&quot; СМИ высказывали предположение, что беспилотный катер был направлен с проходящего по &quot;коридору&quot; грузового судна, потому и бомбить надо Одессу. Хотя одно с другим на прямую не связано, причина по всей вероятности, в месте расположение верфей по производству таких субмарин. Если посмотреть на карту, хоть гугль, хоть яндекс то я увидел, что одесса и тп порты на побоережье хохляндии находятся с противоположной стороны крымского поулострова. Значит чтобы спущенный катерок должен обогнуть полуостров и торпедироваать мост со стороны черного моря. С этой стороны даже по прямой это около 500 км! Кста, в новостях нигде не указано с какой стороны приблизился катер к мосту... Наши &quot;афтары&quot; тупо копипастили новость.
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6 час.
НД
Николай Данилов
Есть тринитротолуол (тротил), в Украине из него воруют окислитель. Если воруют корабельные унитазы, то почему бы не своровать нитрогруппы на удобрения.
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1 час.
Андрей Тихонов
Судно изымать и утилизировать....
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32 мин.

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