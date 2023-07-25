Турецким судам запрещен проход под мостом

Евгений Маркович

а зачем в одной статье четыре раза одно и то же сообщение? чтобы заучили наизусть? вот только в одном месте ранее судно было в порту Килия, в другом месте - Тузла. Ни того ни другого не слышал (могу и ошибиться в написании (обязуюсь посмотреть на карте). А еще ранее в этих "юмористических" СМИ высказывали предположение, что беспилотный катер был направлен с проходящего по "коридору" грузового судна, потому и бомбить надо Одессу. Хотя одно с другим на прямую не связано, причина по всей вероятности, в месте расположение верфей по производству таких субмарин. Если посмотреть на карту, хоть гугль, хоть яндекс то я увидел, что одесса и тп порты на побоережье хохляндии находятся с противоположной стороны крымского поулострова. Значит чтобы спущенный катерок должен обогнуть полуостров и торпедироваать мост со стороны черного моря. С этой стороны даже по прямой это около 500 км! Кста, в новостях нигде не указано с какой стороны приблизился катер к мосту... Наши "афтары" тупо копипастили новость.