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Захват парламента и отстранение власти: СБУ пустила слух об экстренных задержаниях на Украине

Захват парламента и отстранение власти: СБУ пустила слух об экстренных задержаниях на Украине

В СБУ заявили о задержании группы. Она якобы планировала захват парламента и отстранение власти.Появилась информация о задержаниях на Украине.

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