Гвердцители приехала в Москву и выразила свое отношение к России

Татьяна Кибишева

Что, в США мало платят или она поняла что там совершенный ноль? Конечно, в России достаточно благодушных и недалёких людей, которые пойдут на ее концерты, она же Аллочку Пугачёву поздравлять собралась. Все они души продажные и предательские.