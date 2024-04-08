После начала СВО Тамара Гвердцители уехала из России в Грузию. Артистка редко появлялась после этого на публике.
Гвердцители приехала в Москву и выразила свое отношение к России
Комментарии
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Татьяна Кибишева
Что, в США мало платят или она поняла что там совершенный ноль? Конечно, в России достаточно благодушных и недалёких людей, которые пойдут на ее концерты, она же Аллочку Пугачёву поздравлять собралась. Все они души продажные и предательские.
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14 час.
НК
Наталья Котельникова
Приехала, значит бабло рубить начнёт. Ждём-с на первом или каком там пригреют и дадут заработать, народ не спросят. Сейчас в маску посодют.
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8 час.
ИР
Игорь Рябин
Блин, что, сама приехала? Ведь кто то пригласил... Вот с них и надо начинать!
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5 час.
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