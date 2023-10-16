В Тамбове 16 октября электричества не будет на девяти улицах

В понедельник, 16 октября, в Тамбове отключат электричество на девяти улицах. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с ремонтными работами в трансформаторной подстанции и на воздушной линии.
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