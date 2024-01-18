Пришел сам: водитель, сбивший собаку в Иркутском районе, назвал случившееся случайностью

Водитель, который сбил собаку в ДНТ «Полет» в Маркова и скрылся, сам пришёл в отдел полиции. 66-летний мужчина не отрицал свою причастность к случившемуся и пояснил, что сбил бездомное животное случайно, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.