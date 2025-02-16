Правосудие или произвол?: Суд обязал байкера выплачивать детям нелегального мигранта по 20 тыс.руб., который сам же и нарушил правила ПДД

Yur-gazeta.Ru Из-за ДТП, которое произошло не по его вине, он обязан выплачивать денежное пособие в размере 20 00 рублей (по 5 000 на каждого ребенка) ежемесячно до достижения совершеннолетия детям нелегального мигранта.
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