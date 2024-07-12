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Александр Дубинский: Сосед начальника ГСУ ДБР подделывает экспертизы и живет в квартире за 1 млн долларов

Александр Дубинский: Сосед начальника ГСУ ДБР подделывает экспертизы и живет в квартире за 1 млн долларов

Кстати, панове из НАЗК, а вы знаете, что скромный директор КНДИCЭ Рувин, подделывающий экспертизы и экспертов – сосед начальника ГСУ ДБР Удовиченко? Рувин также проживает в ЖК «Regent Hill» в незадекларированной квартире за 1 млн $.

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