Александр Дубинский: Сосед начальника ГСУ ДБР подделывает экспертизы и живет в квартире за 1 млн долларов

Кстати, панове из НАЗК, а вы знаете, что скромный директор КНДИCЭ Рувин, подделывающий экспертизы и экспертов – сосед начальника ГСУ ДБР Удовиченко? Рувин также проживает в ЖК «Regent Hill» в незадекларированной квартире за 1 млн $.