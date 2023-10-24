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В Газе заявили, что удары Израиля по анклаву эквивалентны бомбардировке Хиросимы

В Газе заявили, что удары Израиля по анклаву эквивалентны бомбардировке Хиросимы

Правительство сектора Газа, который связан с палестинской организацией ХАМАС, заявило о том, что с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной на сектор Газа было сброшено количество взрывчатых веществ, равное по своей мощи атомной бомбе, сброшенной Соединенными Штатами Америки на японский город Хиросима.

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