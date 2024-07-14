Сразу несколько стартапов готовятся поднимать туристов к границе земной ат...

Сразу несколько стартапов готовятся поднимать туристов к границе земной атмосферы на воздушных шарахКому-то воздушные шары могут показаться устаревшим типом летательных аппаратов, но ряд стартапов готовится использовать их в сочетании с герметичными капсулами для доставки туристов к границам земной атмосферы.