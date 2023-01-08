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Бержерон вышел на чистое 3-е место по очкам в истории «Бостона», опередив Эспозито

Патрис Бержерон вышел на чистое 3-е место по очкам в истории «Бостона», опередив Фила Эспозито. Капитан «Брюинс» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:2).

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