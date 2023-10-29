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Кишинев надеется вернуть Тирасполь в случае победы Украины над Россией

Кишинев надеется вернуть Тирасполь в случае победы Украины над Россией

Президент Молдовы Майя Санду хочет переизбраться в 2024 году, чтобы постараться реализовать свой прозападный и антироссийский курс, а до окончания текущей каденции она желает избавить конституцию страны от статьи 11, в которой говорится, что РМ провозглашает свой постоянный нейтралитет и не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств.

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